/655846/هل-تؤجل-إنطلاقة-الدورة-الخامسة-لـ-مهرجان-الجونة-بعد-إندلاع-حريق-بالقاعة-الرئيسية

نشب منذ قليل حريق هائل بالقاعة الرئيسية لـ مهرجان الجونة السينمائي بعد استعدادات عدد كبير من النجوم وإدارة المهرجان لإنطلاق دورته الخامسة غدا اذ سافر بالفعل عدد منهم لحضور المهرجان على رأسهم محمد رمضان وأحمد السقا وغيرهم.

دوت الخليج يرصد إمكانية تأجيل مهرجان الجونة بعد الحريق

نشوب حريق بـ مهرجان الجونة

وتسائل عدد كبير من الجمهور حول إمكانية تأجيل المهرجان بعد نشوب حريق بالقاعة الرئيسية وعلى رغم من صعوبة التأجيل إلى أن الوقت قد يداهمهم بالفعل ويجبرهم على ذلك خاصة وأن المهرجان تبقى على انطلاقه ساعات قليلة.

والجدير بالذكر أنه تم تأكيد نبأ حريق مهرجان الجونة من قبل عدد من شهودالعيان، وذلك أثناء تصوير المشاهد الأولى للحريق الذى نشب فى القاعة الرئيسية.

استعدات مهرجان الجونة لإنطلاق دورته الخامسة

الجدير بالذكر أنه شنت إدارة مهرجان الجونة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة لتطعيم جميع العاملين بالمهرجان اللذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستأنف الحملة نشاطها، بداية من الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وحتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.

وتستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام، ومن المقرر أن يكرم السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

حفل افتتاح مهرجان الجونة

وتقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُقام في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام، كما سيقدم خلال حفل الإفتتاح 3 أغاني واحدة للفنان محمد رمضان الذي سافر للجونة للتدريب عليها لتقديمها على المسرح، كما انتهى مغني الراب ويجز من تصوير كليب دعائي لأحد رعاة المهرجان، وقدمت شركة "مزيكا" أغنية للمهرجان من غناء حسن أبو الروس ودينا الشربيني.

الجدير بالذكر أنه يستعد الفنان أحمد السقا للسفر إلى مدينة الغردفة ترقبًا لتكريمه خلال مهرجان الجونة السينمائي الدولي بحفل إفتتاح الدورة الخامسة، كما سافر محمد رمضان أمس لتقديم الأغنية اللإتتاحية للمهرجان.