«بحوزته سلاح ناري و230 كيلو مخدرات» تاجر الكيف سقط في قبضة مباحث في الإسماعيلية

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نجحت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على مسجل خطر بالإسماعيلية بحوزته سلاح ناري وكمية كبيرة من المواد المخدرة.

دوت الخليج

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية، قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بندقية خرطوش

بتقنين الإجراءات اللازمة، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، وضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من نبات البانجو المخدر زنة 200 كيلوجرام، وكمية من الهيروين المخدر وزنت 30 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وبمواجهته المتهم أمام التحقيق، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائه.

وفي سياق نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في إلقاء القبض على سيدتان، كونتا تشكيل عصابي لسرقة المواطنين من كبار السن المترددين على مكاتب البريد بمصر القديمة.

ترجع تفاصيل واقعة السرقة، عندما نجح رجال قسم شرطة مصر القديمة من ضبط (سيدتان - مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية "لهما معلومات جنائية" حال شروعهما فى سرقة مبلغ مالى من داخل حقيبة إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "النشل" وبحوزتهما مبلغ مالي- فيزا كارت- سلاح أبيض).

وفي سياق اخر أمرت نيابة السلام، حبس طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض «كتر»، بعددة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد، وذلك أمام إحدى المدارس بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم طالب بالمدرسة يأخذ أموالًا من الطلبة نظير تركهم يدخلون المدرسة، وعندما رفض المجني عليه إعطاءه تعدى عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.