أخرهم اندلاع حريق بالقاعة الرئيسية..أزمات تضرب الدورة 5 لـ مهرجان الجونة

/655853/أخرهم-اندلاع-حريق-بالقاعة-الرئيسيةأزمات-تضرب-الدورة-5-لـ-مهرجان-الجونة

مرت الدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة بعدد كبير من الأزمات قبل إنطلاق فاعلياته غدا الخميس الموافق 14 من شهر أكتوبر برئاسة انتشال التميمي، كانت أخرهم والتي أفجعت جميع الوسط الفني اندلاع حريق بالقاعة الرئيسية للمهرجان.

دوت الخليج يرصد أزمات مهرجان الجونة

انسحاب بعض عدد من مؤسسي مهرجان الجونة

البداية كانت بانسحاب عدد من مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة من دورهم الرئيسي مثل عمرو منسي الشريك المؤسس لمهرجان الجونة.

وبعدها اتت مشكلة انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي مع الفنانة يسرا التي هاجمته بعد تصريحاته الأخيرة التي أفادت بعدم تكريمها بالمهرجان، مطالبة انتشال بتوضيح أسباب تلك التصريحات مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت على هذا الخطأ.

يسرا تهاجم انتشال التميمي

وكتبت يسرا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الأستاذ انتشال التميمي.. بخصوص حوارك المنشور في الملف الإعلامي لإدارة المهرجان يوم الأحد 3 أكتوبر، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي، وتحديدًا في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة.. أرغب في توضيح بعض النقاط”.

وتابعت يسرا: “من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريبًا، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم!”.

يسرا تطالب مسؤلي مهرجان الجونة بمعاقبة التميمي

واختتمت يسرا حديثها: “لذلك أرفض الزج باسمي في سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة، وهو ما أدى لهذا التناقض المرفوض وغير المقبول، علمًا بأنه تكررت كثير من المواقف السلبية معي وآخرين باللجنة، وهو ما كنت لا أتوقف عنده، ضمن سياق اعتزازي بالمهرجان الجونة ودعمي له من اليوم الأول، لكن خطأكم الأخير لا يمكن السكوت عنه وهو مرفوض جملة وتفصيلًا، رسالتي هذه لتوضيح موقفي من هذا الحوار المنسوب لك، وأنا واثقة من قدرة المسؤولين عن المهرجان في إدراك حجم الخطأ فيه”.

اندلاع حريق بمهرجان الجونة السينمائي

واختتمت الأزمات بإندلاع حريق هائل بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، وترجع تفاصيل الحريق بعد أن تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطار باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

تأجيل مهرجان الجونة بعد نشوب حريق بالقاعة الرئيسية

وتسائل عدد كبير من الجمهور حول إمكانية تأجيل المهرجان بعد نشوب حريق بالقاعة الرئيسية وعلى رغم من صعوبة التأجيل إلى أن الوقت قد يداهمهم بالفعل ويجبرهم على ذلك خاصة وأن المهرجان تبقى على انطلاقه ساعات قليلة.

والجدير بالذكر أنه تم تأكيد نبأ حريق مهرجان الجونة من قبل عدد من شهودالعيان، وذلك أثناء تصوير المشاهد الأولى للحريق الذى نشب فى القاعة الرئيسية.