عامر حسين:القمة في موعدها.. والأهلي والزمالك كانا أول الرافضين لمقترح الدورالواحد

/655854/عامر-حسينالقمة-في-موعدها-والأهلي-والزمالك-كانا-أول-الرافضين-لمقترح-الدورالواحد
كشف عامر حسين عضو رابطة أندية الدوري المصري ورئيس لجنة المسابقات عن موعد مباراة فريقي الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقال عامر حسين تم تحديد موعد مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك علي أن يكون أحد يومي الرابع أو الخامس من شهر نوفمبر المقبل.
وأكد:نادي الأهلي والزمالك كانا أول الرافضين لإقتراح لعب الدوري من دور واحد بينما لم يوافق علي الإقتراح سوي ناديي البنك الأهلي والمقاولون العرب.
وواصل:نتحمل مسؤولية 18 نادي وعقود الرعاية وهذا شيئ صعب بالطبع.
وأضاف :سيتم الإعلان عن مواعيد مباريات الدوري علي أكثر من مرحلة بسبب عدم تحديد بطولة كأس العالم للأندية والسوبرلأفريقي.
وأختتم: كل الأندية قامت بتحديد ملاعبها لبطولة الدوري الممتاز بإستثناء فريق هويدي " مصر المقاصة" سابقاً, الذي حدد ملعبي الفيوم وبني سويف ولكن الملعبين غير مناسبين للشروط.
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