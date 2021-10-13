عامر حسين:القمة في موعدها.. والأهلي والزمالك كانا أول الرافضين لمقترح الدورالواحد

/655854/عامر-حسينالقمة-في-موعدها-والأهلي-والزمالك-كانا-أول-الرافضين-لمقترح-الدورالواحد

كشف عامر حسين عضو رابطة أندية الدوري المصري ورئيس لجنة المسابقات عن موعد مباراة فريقي الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عامر حسين تم تحديد موعد مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك علي أن يكون أحد يومي الرابع أو الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

وأكد:نادي الأهلي والزمالك كانا أول الرافضين لإقتراح لعب الدوري من دور واحد بينما لم يوافق علي الإقتراح سوي ناديي البنك الأهلي والمقاولون العرب.

وواصل:نتحمل مسؤولية 18 نادي وعقود الرعاية وهذا شيئ صعب بالطبع.

وأضاف :سيتم الإعلان عن مواعيد مباريات الدوري علي أكثر من مرحلة بسبب عدم تحديد بطولة كأس العالم للأندية والسوبرلأفريقي.

وأختتم: كل الأندية قامت بتحديد ملاعبها لبطولة الدوري الممتاز بإستثناء فريق هويدي " مصر المقاصة" سابقاً, الذي حدد ملعبي الفيوم وبني سويف ولكن الملعبين غير مناسبين للشروط.