السيسى: اتفقنا مع المجر على تعزيز التعاون فى الزراعة والسياحة

وأكد السيسى خلال مؤتمر صحفى عقده مع رئيس وزراء المجر، على إيجابية المباحثات مع الجانب المجرى، مضيفا بقوله: "أقدر دور المجر ودعمها المتواصل لمصر منذ عام 2011".
وقال السيسى إن عودة الاستقرار لدول المنطقة هو السبيل لمواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا.
واستقبل الرئيس المجرى، أمس الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالقصر الرئاسى بالعاصمة بودابست، إذ أقيمت للرئيس السيسى مراسم الاستقبال الرسمية، أعقبها مؤتمر صحفى مع نظيره المجرى يانوش أدير.
وأقام رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، مأدبة عشاء على شرف الرئيس عبدالفتاح السيسى والوفد المرافق له، أمس.
وأجرى الرئيس السيسى، أجرى مباحثات مع نظيره المجرى، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين فى مختلف العلاقات.
كما شارك الرئيس السيسى أمس فى العاصمة المجرية "بودابست" بقمة مصر والدول الأعضاء فى تجمع "فيشجراد"، والذى يضم كلاً من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا.
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