صور وفيديو.. تسريب بمحطة الصرف الصحى فى القاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتلقى جهاز القاهرة الجديدة، بلاغات بوجود تجمعات لمياه الصرف الصحى بمحور طة حسين بالقاهرة الجديدة. وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة وتبين تسريب مياه الصرف الصحى من محطة رفع القاهرة الجديدة بمنطقة النرجس. واستعانت الأجهزة بشفاطات المياه والبدلات لرفع تراكمات المياه بالطريق الداعم بمحور طه حسين وجارى إصلاح العطل.

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