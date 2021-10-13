وزير التنمية يوجه بالاستعداد لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول 

جدة - نرمين السيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة الحالية خاصة بعد التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الذى شهدتها عدد من المحافظات الأسبوع الجارى.





كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظات بأهمية التأكيد على جاهزية أعمال الحماية لمخاطر الأمطار الغزيرة فيما يخص مخرات السيول والسدود والترع وتجهيز المعدات والآلات المطلوبة والخاصة بمواجهة موسم الأمطار والتعامل معها ومراجعة كفاءتها الفنية ومتابعة الموقف أولاً بأول مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة مراجعة كافة الخطط التى تم وضعها خلال الفترة الماضية بين المحافظات وممثلى الوزارات والجهات المعنية بمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول وعلى رأسها وزارتى الموارد المائية والرى والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسؤولى محافظات.

كما وجه شعراوى، المحافظات بالتنسيق مع مركز التنؤات للمواد المائية للتنبؤ بالمخاطر المحتملة ومراجعة سيناريوهات مواجهة تلك المخاطر فيما يخص الأمطار الغزيرة والسيول، كما طالب اللواء محمود شعراوى جميع المحافظات بتشكيل لجان للمرور على مدار الساعة للتأكد من مدى جاهزية أعمال الحماية وإمكانيات المحافظة فى كافة القطاعات الخدمية والحيوية للحفاظ على سلامة المواطنين والوقوف على أى معوقات وسرعة تلافيها وتطهير البلاغات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات ومحطات الصرف.

وفى السياق ذاته تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس بعد التقلبات الجوية التى شهدتها بعض المحافظات، وأشار التقرير إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية شهدت سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على أغلب أنحاء المحافظات ولم ينتج عنها تجمعات كبيرة للمياه والتى تم التعامل معها على الفور ورفعها بالتنسيق مع معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح التقرير أن محافظات مطروح والشرقية والغربية ودمياط والبحر الأحمر شهدت أيضاً سقوط أمطار خفيفة على أنحاء المحافظات ولم ترتق إلى تجمعات، كما شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار خفيفة على أغلب أنحاء المحافظة مع وجود تجمعات للمياه وتم التعامل معها ورفعها فى حينه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.