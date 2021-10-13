صور.. تنفيذ 107 قرارات إزالة تعديات على الترع فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وصرح اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، بأن الحملة استهدفت إزالة خراطيم ومواسير وماكينات الرى والتعديات على الترع والمصارف.

وأشار رئيس مدينة برج العرب، إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 107 قرارات إزالة صادر لتعديات على ترعتي بهيج والحمام، وذلك حفاظا على مياه الرى.

كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء بالتصدى بكل قوة وحزم ومنع تعدى أى مواطن على أراضي الدولة، مؤكدا على تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين.