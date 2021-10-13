- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وصرح اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، بأن الحملة استهدفت إزالة خراطيم ومواسير وماكينات الرى والتعديات على الترع والمصارف.
وأشار رئيس مدينة برج العرب، إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 107 قرارات إزالة صادر لتعديات على ترعتي بهيج والحمام، وذلك حفاظا على مياه الرى.
كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء بالتصدى بكل قوة وحزم ومنع تعدى أى مواطن على أراضي الدولة، مؤكدا على تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. تنفيذ 107 قرارات إزالة تعديات على الترع فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.