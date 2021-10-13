مدبولى: المشروعات الضخمة فى «حياة كريمة» عصب حقوق الإنسان

وأشاد مدبولى بما ذكره الرئيس السيسى فى كلمته، التى ألقاها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، خلال قمة القادة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، بشأن ضرورة بذل مختلف دول العالم جهودًا حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام المتعلقة بالتدهور السريع الذى يشهده التنوع البيولوجى خلال السنوات الأخيرة، والتى زادت من حدتها جائحة كورونا، وأن مصر من جانبها عملت بجهد دؤوب منذ مؤتمر شرم الشيخ فى 2018 على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعى لصياغة إطار عالمى للتنوع البيولوجى فيما بعد 2020 ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه استعرض عناصر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، مع عدد من شركاء التنمية وممثلى هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، وتأكيده ـ خلال الاجتماع ـ أنها تعد بمثابة مشروع القرن الحادى والعشرين، فهى أهم ما تم تنفيذه فى مصر منذ أكثر من نصف قرن، كما أنها مبادرة شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية، وتم تصميمها وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتعزيز جودة حياة المصريين فى جميع أنحاء الجمهورية، كما تتوافق مع الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، التى أقرتها الأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، تحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن الجولة التفقدية، التى قام بها أمس لمحافظة الأقصر، بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر والمسئولين، مؤكدًا أن الدولة تقدم كل الإمكانات لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر تحت عنوان "الأقصر فى ثوبها الجديد"، على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش"، مشددًا كذلك على ضرورة المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على معدلات التنفيذ فى القرى التى تشملها المبادرة.
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