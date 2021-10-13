إنفوجراف.. كلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء المجرى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن عودة الاستقرار لدول المنطقة هو السبيل لمواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مؤكدًا أن المباحثات التى أجراها فى المجر إيجابية.. قائلا: "أقدر دور المجر ودعمها المتواصل لمصر منذ عام 2011".





وأكد السيسى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان على تعزيز التعاون فى مجالات الزراعة والسياحة والاستفادة من خبرات المجر فى هذه المجالات. وقال الرئيس السيسى إن عودة الاستقرار لدول المنطقة هو السبيل لمواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا.

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