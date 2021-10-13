مركز اللغات والترجمة يرفع شعار دوراتنا للجميع

أعلن مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة عن الدورات التدريبية التي يقدمها والتي تشمل دورات تدريبية فى اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية، بالإضافة إلى دورات متخصصة في مجالات الترجمة الأدبية والقانونية والسياسية والاقتصادية، ودورات في التنمية البشرية والموارد البشرية والحاسب الآلي ICDL، كما يقدم المركز خدمات الترجمة للهيئات الحكومية والخاصة والأفراد حيث يقوم المركز بالترجمة من اللغة العربية وإليها بأكثر من 10 لغات.
ويقدم المركز العديد من المنح والخصومات للطلاب والعاملين، بناء على تعليمات رئيس الجامعة، بتخفيف الأعباء على موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم الطلاب غير القادرين لإتاحة الفرصة لهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.
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