مجمع الإسماعيلية الطبي يستقبل وفد ” شركة مصر العليا ” الذي قام...

استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي وفد " شركة مصر العليا "، الذي قام بزيارة المرضى بالقسم الداخلى للإطمئنان على حالتهم الصحية، وقام بتوزيع الهدايا العينية لتعزيز الشعور بالانتماء والمواطنة . ورافق السيد اللواء محمد عبدالباقي "رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا" ووفد الشركة، خلال زيارته اليوم:- د. أحمد بسيوني "مدير فرع الإسماعيلية" د. مؤمن القرقارى "مدير الرعاية الثنائية والثالثية بفرع الهيئة بالإسماعيلية". اللواء حسن عبد الرسول "مدير إدارة الأمن بفرع الهيئة بالإسماعيلية". أ.هانى الدسوقى مدير إدارة الشئون الإدارية بفرع الهيئة. د. قطب السيد "مدير مجمع الإسماعيلية الطبى" د. لمياء مصطفى "المدير الطبي للمجمع". فيما شمل وفد شركة مصر العليا كل من:- عميد إيهاب عبدالمنعم عبدالنبي "رئيس فرع التغذية العلاجية"، وكذلك عدد من أعضاء فرع التغذية العلاجية وهم :- عميد أحمد سليمان مقدم أحمد طلعت أحمد رائد علي عطية داغر

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