السيسى يدعو لاستقرار الدول المصدرة للمهاجرين لمنع الهجرة غير الشرعية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية عودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين، التي تعاني من عدم الاستقرار. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء المجري بالعاصمة بودابست: "إذا كنا محتاجين منع الهجرة غير الشرعية الى أوروبا يجب عودة الاستقرار إلى الدول المصدرة للمهاجرين.. هذا البعد إنساني وأخلاقى وهو عدم السماح للناس تترمي في البحر بشكل أو بآخر".

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