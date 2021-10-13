أول نوفمبر .. سحب رخص القيادة والتسيير لعدم تثبيت الملصق الإلكترونى

أعلنت وزارة الداخلية أنه إعتباراً من أول نوفمبر القادم سيتم سحب رخص القيادة والتسيير لعدم تثبيت الملصق الإلكتروني وقال البيان: أنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية. وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المركبات التى لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم إعتباراً من أول نوفمبر ضبط المخالفين وسحب رخصتى القيادة والتسيير، مع إتخاذ الإجراءات القانونية.

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