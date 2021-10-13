انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار وارتفاع في درجات الحرارة.. حالة الطقس خلال 6 أيام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الأربعاء 13/10 حتى يوم الاثنين الموافق 18/10، موضحة أن حالة الطقس تشهد ارتفاع في درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من أنحاء الجمهورية.

وأضح بيان الهيئة أنه سيسود طقس حار على القاهرة الكبرى و الوجه البحري و شمال الصعيد، و طقس خريفي معتدل على باقي الأنحاء، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة على جنوب الصعيد، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة و متفرقة على السواحل الغربية “مطروح و السلوم و الضبعة” قي حين أن الظاهرة المؤثرة خلال تلك الفترة هي الشبورة المائية في الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13/10/2021

درجات الحرارة كبرى صغرى الوجه البحري و القاهرة الكبرى 30 21 السواحل الشمالية 26 22 جنوب سيناء 33 25 شمال الصعيد 32 21 جنوب الصعيد 41 25

ونتابع الآن عرض النشرة الجوية لحاله الطقس اليوم الأربعاء 13/10/2021

وفيما يلي نستعرض خريطة لحالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الفترة من اليوم الأربعاء 13/10/2021 حتى يوم الاثنين 18/10/2021، كالتالي على مصر فايف.