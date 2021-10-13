/655856/محافظ-البحيرة-العمل-يسير-على-مدار-الساعة-لتطوير-الريف-المصري-بالمحافظة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حماده و المحمودية ووادي النطرون وحوش عيسى عن إزالة 58 حالة تعدي على مساحة 7287 م2 عبارة عن تنفيذ عدد 40 قرار إزالة بمساحة 6468 م على مجرى نهر النيل بكوم حماده.

كما تم إزالة عدد 15 حالة تعدي على مساحة 417 م٢ على ولاية هندسة الصرف بنطاق قرية ٦٠٠ المغازى بقرية كوم النصر بالمحمودية.

محافظ البحيرة :العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصري بالمحافظة

بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدي فى المهد بمساحة 235 م بقري كفر داود والحمراء بوادى النطرون عبارة عن سور و مبنى من الطوب البلوك الأبيض، وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية علي مساحة 167 م بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى.

على جانب أخر تشهد انتخابات نادي ألعاب دمنهور بمحافظة البحيرة، أقوى منافسة علي منصب الرئيس في انتخابات مجلس ادارة النادى الاجتماعي بدمنهور، والتي يتنافسون علية عدد من الاشخاص البارعين في العمل العام والسياسي، والخدمي داخل مدينة دمنهور ومحافظة البحيرة.

حيث تشهد الإنتخابات منافسة شرسة وحامية بين جميع المرشحين وعددهم 47 مرشحًا على مقاعد رئيس مجلس إدارة النادى ونائب الرئيس وأمين الصندوق والأعضاء، الذين تسابقوا في تقديم أنفسهم لأعضاء الجمعية العمومية، من خلال عقد جلسات خاصة، أو إبراز برامجهم الانتخابية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويخوض الانتخابات على منصب رئيس مجلس الإدارة 4 مرشحين هم ايهاب عبد الله الرئيس الحالي للنادي، و المستشار رفعت عزب، و مجدي عطية، و وليد بديوى.

أما على منصب نائب الرئيس فتقدم له الرباعي، حكيم وهبه، و حماده الحصافي، و الدكتور احمد حراز،و احمد عبد الواسع، بينما يتنافس على منصب أمين الصندوق الثلاثي وليد عبد الله ، و صلاح عقدة، و حسين الجمال.

انتخابات نادي دمنهور الرياضي

ويتنافس على مقاعد العضوية فوق السن 24 مرشحًا لاختيار 6 مرشحين منهم و هم حماده مكى، و حسين محمد حسين، واحمد الحوفي، و اسامه الصعيدى، و محمد بعجر، و محمد اللقانى، و منال عشم الله، و احمد بلبع، و صابرين حجازى، و محمد عميرة، ومحمد سويسه، واحمد ابو علو، ونور القمحاري ، وعصام ابو ميرة، والحسني المسارع، ومدحت يوسف، ومحمد الحلفاوى، وصابر صادق، وحسين مكرم، وحسام شرف الدين، وياسر الشريف، وعصام عمار، و ايمن جوهر، و محمد المقدم .

أما العضوية تحت السن، فيتنافس فيها 12 مرشحًا لاختيار ثلاثة منهم، وهم محمد التراس، و طارق عتمان، و مصطفى نوار، و حسام السنتريسي، و محمد الشريف، و احمد السنيدي، و محمد غنيمه، و عمرو البسومي، و محمد ابو سماحة، و محمد الرومي، و محمد نحله، و جهاد قضب.

كانت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي العاب دمنهور، اغلقت مساء الثلاثاء 12 اكتوبر ، باب التقدم للترشيح لخوض انتخابات نادي العاب دمنهور ، والتي ستجري 19 من نوفمبر المقبل، على مقعد رئيس النادي، ونائب و أمين الصندوق و 6 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت السن.