/655861/أيمن-حفني-يشارك-في-مران-المستبعدين-من-مواجهة-توسكر

شارك أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك ، في تدريبات المستبعدين من رحلة كينيا ، والتي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي ، تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ومحمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى حفني الفقرة البدنية بصحبة مجموعة المستبعدين ، وكذلك باقي فقرات المران الصباحي.

وظهر أيمن حفني بشكل طيب وجاهزية خلال أداء التدريبات ، استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة توسكر الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بدور ال ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا بكينيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

تدريبات الزمالك

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.