/655862/رزاق-سيسيه-يواصل-برنامجه-التأهيلي-في-تدريبات-الزمالك

اصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب فريق الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة في ظل الإصابة التي يعاني منها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى سيسيه صباح اليوم تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك من خلال الجري بطول الملعب.

كما قام اللاعب بتأدية بعض التدريبات العلاجية بصالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

ويتواجد الزمالك خلال الفترة الحالية في كينيا، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور ال ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

تدريبات الزمالك

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.