/655863/خلي-بالك-حملات-لضبط-السيارات غير-الملتزمة-بتركيب-الملصق-الإلكتروني

تواصل وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملاتها لضبط السيارات التى لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكترونى.

دوت الخليج حيث سيتم اعتباراً من أول نوفمبر ضبط المخالفين وسحب رخصتي القيادة والتسيير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية. وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كافة عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية. وفي سياق سحبت الجهات المعينة 3003 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة في الشوارع، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. الملصق الإلكتروني وأكدت وزارة الداخلية، أن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.

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