مصدر لـ دوت الخليج: حريق الجونة دون خسائر والنار اشتعلت في المسرح فقط

/655865/مصدر-لـ-تحيا-مصر-حريق-الجونة-دون-خسائر-والنار-اشتعلت-في-المسرح-فقط

كشف مصدر خاص لـ دوت الخليج عن حجم الخسائر التي تعرض لها المهرجان بعد نشوب حريق هائل بالقاعة الرئيسية في الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه لا يوجد خسائر حتى الان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حريق مهرجان الجونة

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن النار اقتصرت على التهام منطقة المسرح فقط، مضيفا: “حريق الجونة دون خسائر والنار اشتعلت في المسرح فقط”.

هذا ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق مهرجان الجونة السينمائي الذي نشب قبل ساعات قليلة من انطلاق دورته الخامسة في القاعة الرئيسية للمهرجان دون الكشف عن تفاصيل وسبب الحادث.

وأشار المركز الصحفي للمهرجان بأنه سيتم عقد المؤتمر الصجفي في معاده اليوم الأربعاء مؤكدين على أن مكان المؤتمر ليس له علاقة بمكان الحريق.

انلاع حريق بمهرجان الجونة السينمائي

وكان قد اندلع حريق هائل بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، وترجع تفاصيل الحريق بعد أن تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطار باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

تأجيل مهرجان الجونة بعد نشوب حريق بالقاعة الرئيسية

وتسائل عدد كبير من الجمهور حول إمكانية تأجيل المهرجان بعد نشوب حريق بالقاعة الرئيسية وعلى رغم من صعوبة التأجيل إلى أن الوقت قد يداهمهم بالفعل ويجبرهم على ذلك خاصة وأن المهرجان تبقى على انطلاقه ساعات قليلة، لكن لم تعلن إدارة المهرجان حتى الأن نية تأجليهم.

وكان قد تم تأكيد نبأ حريق مهرجان الجونة من قبل عدد من شهودالعيان، وذلك أثناء تصوير المشاهد الأولى للحريق الذى نشب فى القاعة الرئيسية.

استعدادت مهرجان الجونة لإنطلاق دورته الخامسة

الجدير بالذكر أنه شنت إدارة مهرجان الجونة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة لتطعيم جميع العاملين بالمهرجان اللذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستأنف الحملة نشاطها، بداية من الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وحتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.

وتستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام، ومن المقرر أن يكرم السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.