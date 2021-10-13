انتخاب نائبة التنسيقية رشا أبو شقرة نائبًا لرئيس لجنة المرأة باتحاد البرلمانات الإفريقية

/655868/انتخاب-نائبة-التنسيقية-رشا-أبو-شقرة-نائبا-لرئيس-لجنة-المرأة-باتحاد-البرلمانات-الإفريقية

فازت االنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة باتحاد البرلمانات الإفريقية ، وذلك بعد جهود مصرية كبيرة بالتنسيق مع برلمانات القارة السمراء من جانب قيادات لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري حيث النائب شريف الجبلى، رئيس اللجنة والنائب عمرو هندى، وكيل أول لجنة الشئون الإفريقية.

دوت الخليج وشارك وفد برلمانى رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ممثلاً عن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وعضوية كل من النائب عمرو هندى وكيل لجنة الشئون الافريقية والنائبة دكتورة رشا ابو شقرة امين سر لجنه الشئون الافريقيه خلال الأيام الماضية فى أعمال الدورة ال 76 للهيئة التنفيذية والاجتماع ال 43 لاتحاد البرلمانات الافريقية بدولة جيبوتي. انتخاب النائبة رشا أبو شقرة نائبًا لرئيس لجنة المرأة باتحاد البرلمانات الإفريقية وأكد الدكتور شريف الجبلى أنه تم طرح رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال هذه الاجتماعات بشأن جميع القضايا التى تهم الدول الافريقية من اجل دعم مجالات التعاون والتنسيق بين جميع دول القارة السمراء مشيراً الى جانب وجود اهتمام كبير من البرلمانات الافريقية بمشاركة مصر فى مثل هذه الاجتماعات.

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