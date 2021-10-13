/655870/تقسيمة-قوية-في-مران-المستبعدين-من-مواجهة-توسكر-بتدريبات-الزمالك

أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من رحلة كينيا لمواجهة توسكر ، فقرة فنية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام اللاعبون بتنفيذ بعض الأمور الخططية ، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لهم استعدادا للفترة المقبلة.

وفي نهاية الفقرة خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة فيما بينهم ، ظهر خلالها الحماس والجدية ، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التركيز عليها. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق توسكر في كينيا في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب الدور 32 لدوري أبطال إفريقيا.

تدريبات الزمالك

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.