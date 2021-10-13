/655873/الأهلي-يعلن-تكريم-فريق-الطائرة-بعدخولة-موسوعة-جينيس-للأرقام-القياسية

يستعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي عقد إحتفال مصغر بالفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي بعد تحقيقة العديد من البطولات في المرحلة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تكريم الفريق الأول للكرة الطائرة الذي حقق العديد من الإنجازات؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري، ودخول الفريق موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يأتي هذا في إطار دعم مجلس الإدارة للفرق الرياضية بالنادي وتحفيزها على تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات مع انطلاقة الموسم الجديد.

وكان مجلس الإدارة قد قام بتكريم الفريق الأول لكرة اليد بعد الفوز ببطولة كأس مصر والبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس.. وكذلك الفريق الأول لكرة السلة بعد الفوز مؤخرًا بالبطولة العربية للأندية للمرة الأولى.

تكريم فريق السلة

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تكريم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالأهلي بعد الفوز بلقب البطولة العربية للأندية، والتي استضافها نادي الاتحاد السكندري خلال الأيام الماضية، وتوج الأهلي بلقبها على حساب نادي الكويت الكويتي.

وخلال حفل تكريم الفريق الذي أقيم اليوم في مقر النادي بالجزيرة، جدد الكابتن الخطيب التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أن الفريق كان عند حسن الظن، وعلى قدر المسئولية، بعدما توج باللقب عن جدارة واستحقاق.

كلمة محمود الخطيب

وأكد رئيس النادي خلال كلمته للاعبين أن مجلس الإدارة كان حريصا للغاية على توفير كافة ما يلزم للفريق من تعاقدات ومعسكرات للفوز بالألقاب، وأن المجلس مستمر في دعم كافة فرق النادي لتحقيق تطلعات الجماهير.

وأوضح أن الفريق يملك المقومات اللازمة للفوز بالبطولات، وأن التحديات التي سيخوضها رجال سلة الأهلي في الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة.

وأضاف: "البطولة العربية مجرد بداية، ولن نتوقف عندها كثيرا.. وأنتم واجهة كرة السلة في النادي، وعليكم مسئولية كبيرة لإسعاد الجماهير، فأنتم قادرون على النجاح في كافة التحديات التي تنتظركم، ونحن نثق بكم وبما تملكونه من روح وعزيمة تميز الأهلي عن الجميع وننتظر منكم الكثير في الفترة القادمة".