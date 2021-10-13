منافسة شرسة علي منصب رئيس مجلس الإدارة بنادى دمنهور الإجتماعي «صور»

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تشهد انتخابات نادي ألعاب دمنهور بمحافظة البحيرة، أقوى منافسة علي منصب الرئيس في انتخابات مجلس ادارة النادى الاجتماعي بدمنهور، والتي يتنافسون علية عدد من الاشخاص البارعين في العمل العام والسياسي، والخدمي داخل مدينة دمنهور ومحافظة البحيرة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تشهد الإنتخابات منافسة شرسة وحامية بين جميع المرشحين وعددهم 47 مرشحًا على مقاعد رئيس مجلس إدارة النادى ونائب الرئيس وأمين الصندوق والأعضاء، الذين تسابقوا في تقديم أنفسهم لأعضاء الجمعية العمومية، من خلال عقد جلسات خاصة، أو إبراز برامجهم الانتخابية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

منافسة شرسة علي منصب رئيس مجلس الإدارة بنادى دمنهور الإجتماعي

ويخوض الانتخابات على منصب رئيس مجلس الإدارة 4 مرشحين هم ايهاب عبد الله الرئيس الحالي للنادي، و المستشار رفعت عزب، و مجدي عطية، و وليد بديوى.

أما على منصب نائب الرئيس فتقدم له الرباعي، حكيم وهبه، و حماده الحصافي، و الدكتور احمد حراز،و احمد عبد الواسع، بينما يتنافس على منصب أمين الصندوق الثلاثي وليد عبد الله ، و صلاح عقدة، و حسين الجمال.

كما يتنافس على مقاعد العضوية فوق السن 24 مرشحًا لاختيار 6 مرشحين منهم و هم حماده مكى، و حسين محمد حسين، واحمد الحوفي، و اسامه الصعيدى، و محمد بعجر، و محمد اللقانى، و منال عشم الله، و احمد بلبع، و صابرين حجازى، و محمد عميرة، ومحمد سويسه، واحمد ابو علو، ونور القمحاري ، وعصام ابو ميرة، والحسني المسارع، ومدحت يوسف، ومحمد الحلفاوى، وصابر صادق، وحسين مكرم، وحسام شرف الدين، وياسر الشريف، وعصام عمار، و ايمن جوهر، و محمد المقدم .

منافسة شرسة علي منصب رئيس مجلس الإدارة بنادى دمنهور الإجتماعي

أما العضوية تحت السن، فيتنافس فيها 12 مرشحًا لاختيار ثلاثة منهم، وهم محمد التراس، و طارق عتمان، و مصطفى نوار، و حسام السنتريسي، و محمد الشريف، و احمد السنيدي، و محمد غنيمه، و عمرو البسومي، و محمد ابو سماحة، و محمد الرومي، و محمد نحله، و جهاد قضب.

كانت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي العاب دمنهور، اغلقت مساء الثلاثاء 12 اكتوبر ، باب التقدم للترشيح لخوض انتخابات نادي العاب دمنهور ، والتي ستجري 19 من نوفمبر المقبل، على مقعد رئيس النادي، ونائب و أمين الصندوق و 6 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت السن.