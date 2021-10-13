/655875/نجيب-ساويرس-مركز-الإحتفال-لـ-مهرجان-الجونة-سليم-وسينطلق-في-موعده

طمأن رجل الأعمال الشهير نجيب سويرس الجمهور وزراور مهرجان الجونة السينمائي بعد اندلاع حريق بالمسرح الخاص بالمهرجان في الصالة الرئيسية مشيرا إلى مركز الإحتفال لا زال سليما.

دوت الخليج يرصد تعليق نجيب سويرس على حريق مهرجان الجونة

نجيب سويرس وحريق مهرجان الجونة

كتب نجيب سويرس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم وسيتم افتتاح المهرجان في موعده.”.

فيما كشف مصدر خاص لتحيا مصر بأن الحريق اقتصر على المسرح فقط فقال: ““لا تأجيل في موعد انطلاق مهرجان الجونة، وحريق الجونة دون خسائر والنار اشتعلت في المسرح فقط”.

أزمات مهرجان الجونة في دورته الخامسة

الجدير بالذكر انه مرت الدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة بعدد كبير من الأزمات قبل إنطلاق فاعلياته غدا الخميس الموافق 14 من شهر أكتوبر برئاسة انتشال التميمي، كانت أخرهم والتي أفجعت جميع الوسط الفني اندلاع حريق بالقاعة الرئيسية للمهرجان.

البداية كانت بانسحاب عدد من مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة من دورهم الرئيسي مثل عمرو منسي الشريك المؤسس لمهرجان الجونة.

وبعدها اتت مشكلة انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي مع الفنانة يسرا التي هاجمته بعد تصريحاته الأخيرة التي أفادت بعدم تكريمها بالمهرجان، مطالبة انتشال بتوضيح أسباب تلك التصريحات مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت على هذا الخطأ.

اندلاع حريق بمهرجان الجونة السينمائي

واختتمت الأزمات بإندلاع حريق هائل بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، وترجع تفاصيل الحريق بعد أن تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطار باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

أحمد السقا أول الحاضرين لإفتتاح مهرجان الجونة استعدادًا لتكريمه

الجدير بالذكر أنه يستعد الفنان أحمد السقا للسفر إلى مدينة الغردفة ترقبًا لتكريمه خلال مهرجان الجونة السينمائي الدولي بحفل إفتتاح الدورة الخامسة.

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام، ومن المقرر أن يكرم السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.