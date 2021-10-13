بعد قرار عودة الجماهير..النائب حسن عمار يطالب باستحداث لجنة رياضية لرصد التجاوزات غير الأخلاقية داخل الملاعب

/655876/بعد-قرار-عودة-الجماهيرالنائب-حسن-عمار-يطالب-باستحداث-لجنة-رياضية-لرصد-التجاوزات-غير-الأخلاقية-داخل-الملاعب

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة النادي المصري، أن قرار عودة الجماهير إلى الملاعب تمثل عودة الروح للرياضة المصرية ككل وليست فقط لكرة القدم، فضلا عن كونها خطوة إيجابية هامة سيكون لها دور ايجابي في النهوض بالمستوى العام للكرة المصرية ذات التاريخ الرياضي العريق.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب حسن عمار بشأن عودة الجماهير

عودة الجماهير للملاعب

وأضاف «عمار»، أن غياب الجماهير عن الملاعب تسبب في انخفاض مستوى المنافسة ومستوى الفرق وايضًا متابعة البطولات الرياضية، كما أن كثيرا من أندية الدوري الممتاز كانت تعتمد على الإيرادات المادية من دخول الجماهير للمدرجات، مقترحًا باستحداث لجنة تضم ممثل عن كل هيئة من الهيئات الرياضية المسئولة عن النشاط الكروي، يكون وظيفتها متابعة كافة المبارايات لرصد التجاوزات غير الأخلاقية والرياضية التي تحدث من الجمهور داخل الملعب.

البطولات الرياضية

وأشار «عمار»،، إلى أن قانون الرياضة تضمن بنودًا واضحة وعقوبات مشدده بشأن شغب الملاعب، لافتا إلى ضرورة تطبيق هذه العقوبات على كل من يحاول إثارة الشغب فى الملاعب، وإفساد عملية تأمين الملاعب.

الدوري المصري

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والدعم المقدم للعمل على عودة الجماهير للمدرجات واهتمامهم من أجل الظهور بصورة حضارية وانعكاس الروح الرياضية في المنافسة والتشجيع المنضبط، مشيرًا إلى أن هذا القرار انجازًا رائعًا أن تعود الجماهير للملاعب بشكل تدريجي كواحدة من أهم سمات استكمال مظاهر الحياة الطبيعية.

وطالب «عمار»، بضرورة إطلاق الحملات التوعوية للجماهير المشجعة لكرة القدم، بحيث تقدم من خلالها الاجراءات الواجب اتباعها من أجل تحقيق السلامة لهم داخل الملاعب، إضافة إلى تعزيز قيمة الروح الرياضية ونبذ التعصب التى من شأنها أن تهذب سلوك الجماهير.