/655877/نورا-علي-مشاركة-السيسى-في-قمة-فيشجراد-وتؤكد-مكانة-مصر-القوية-ودورها-المحورى-في-المنطقة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة دول تجمع "فيشجراد" الذي يضم أربع دول وهي المجر وسلوفاكيا والتشيك وبولندا، للمرة الثانية هامة للغاية ولها آثار إيجابية قوية ، كما أنها تؤكد مكانة مصر القوية ودورها المحورى وتأثيرها الإقليمي والعالمي في المنطقة بعد نجاحها في الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق نمو وتقدم ونجاح اقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية.

دوت الخليج يرصد تعليق نورا علي بشأن مشاركة السيسي فى قمة فيشجراد

قمة فيشجراد

وأضافت النائبة نورا على، رئيس سياحة النواب، أن مشاركة مصر هذه القمة تعكس أهمية الدور الذي تقوم به مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وتساهم بشكل كبير في توطيد العلاقات بين مصر والدول المشاركة في كافة المجالات، وتدعم مكانة مصر على المستوى الخارجي .

حقوق الانسان فى مصر

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام القمة تناولت مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة حيث أكد سيادة الرئيس للغرب مفهوم ورؤية مصر لحقوق الإنسان، وأنه على الغرب أن يكون منصفا، كما تناول سيادته قضية اللاجئين، وتشديده على أنه لا توجد معسكرات للاجئين في مصر، وأوضح سيادته أن مصر بذلت جهودا ملحوظة في تلك المسألة من قوانين ومبادرات واتفاقات ثنائية، ومن أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية ، كما أشار فخامة الرئيس إلى مشروع حياة كريمة المشروع الضخم الذي يعد نقلة نوعية كبيرة في حياة المواطن المصرى وتحسين أوضاع المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع وريف مصر في مختلف مجالات الحياه .