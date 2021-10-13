/655878/بحوزته-سلاح-ناري-وحشيش--ديلر-المواد-المخدرة-في-قبضة-مباحث-القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية نفاصيل القبص على ديلر المواد المخدرة بالقاهرة

اعترافات المتهم

وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، و السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

وفي سياق أخر سيطرت الحماية المدنية على حريق محدود بالقرب من قاعة البلازا بمدينة الجونة، والمقرر إقامة فيها حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، ويعمل رجال الإطفاء على السيطرة على الحريق وإطفائه، ومن المتوقع أن يوضح القائمون على المهرجان تفاصيل الحريق وسبب الذى أدى إليه.

دوت الخليج

وكان اندلع حريق هائل اليوم، داخل منتجع الجونة، وبالتحديد في القاعة المخصصة لإقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة.

حريق الجونة

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية والحماية المدنية غلى مكان الحريق، للسيطرة على الحريق.

وكانت تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر، بلاغا باندلاع حريق داخل منتجع الجونة ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

حريق الجونة

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أعلنت انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس 14 أكتوبر 2021، وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وانتشال التميمي مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة