للعام الثالث.. المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن المعمل المركزى لمياه الشرب حصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 17025 للعام الثالث على التوالى، بعد إجراء هيئة الإيجاك الاختبارات اللازمة لاعتماد 105 عناصر، وكذلك وحدة رفع العينات والتقارير للتأكد من جودة المياه المنتجة بمحطات وشبكات مياه الشرب.





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