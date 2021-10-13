نيفين جامع: نعمل على تطوير المنتجات التراثية ورفع قدراتها التنافسية

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم بشكل مستمر بتطوير الخدمات التى يقدمها لأصحاب المشروعات الصغيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم القطاع وتوفير الخدمات المالية وغير المالية الضرورية ومساعدة أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم ورفع كفاءتها لتتمكن من المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية ما يمكن هذا القطاع من القيام بدوره فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأضافت نيفين جامع، فى بيان لها، أن معرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز للعام الثالث على التوالى للمنتجات الحرفية واليدوية يعد تجربة رائدة وناجحة فى تسويق المنتجات التراثية بشكل مختلف، إذ يتضمن عدة فعاليات من أهمها عرض الأزياء الذى نظمه الجهاز بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى بهدف الارتقاء بالمستوى الفنى والحرفى لمصممى الأزياء التراثية والاستفادة من منتجاتهم فى تقديم أزياء عصرية تصلح للتسويق الداخلى والخارجى.

وأضافت نيفين جامع أن الجهاز حريص على تقديم مختلف الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال وحدة تطوير الأعمال بمعرض تراثنا والتى توفر لهم العديد من الخدمات التسويقية كتصميم العلامة التجارية (الشعار) ومساعدتهم على عمل مواقع اليكترونية وتسويق منتجاتهم إليكترونيًا وتقديم استشارات متخصصة لتطوير كل منتج ليتناسب مع الروح المعاصرة والاحتياجات المعتادة للمستهلكين.