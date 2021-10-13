مصادر تفجر مفاجأة عن واقعة رقص محمد رمضان مع مضيفتين جويتين

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدنى، إن الفيديو الذى يتم تداوله للفنان محمد رمضان يرقص مع مضيفتين جويتين على طائرة خاصة، تبين أن الطائرة تابعة لإحدى الشركات الألمانية، والتى تعمل فى مجال الطيران الخاص لنقل المشاهير ورجال الأعمال والفنانين، وأن المضيفتين ألمانيتين الجنسية .





وأضافت المصادر، أن خط سير الرحلة "الإمارات / الغردقة / الجونة/ الغردقة"، وأن الطائرة من طراز أمبراير E35L business jet، وأنه تم استئجار الطائرة لنقل الفنان المشهور من الإمارات إلى الجونة. وتابعت المصادر: تم الهبوط أولا بمطار الغردقة وذلك لإنهاء إجراءات الوصول دوليا، حيث أن مطار الجونة داخلى لا يستقبل رحلات دولية وكذلك طائرات من الأحجام الكبيرة ، وبعد ذلك توجهت الطائرة الخاصة إلى مطار الجونة للهبوط به وإنزال الفنان المشهور، وعادت الطائرة إلى مطار الغردقة مرة ثانية.

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