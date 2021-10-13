غدا.. مصر للطيران تنقل 8485 راكبا على متن 82 رحلة دولية وداخلية

تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، 82 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 8485 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 58 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، الكويت، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، ميونيخ، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، جوهانسبرج، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة)، بالإضافة إلى 21 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب وأبو سمبل، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8485 راكبا.
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
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