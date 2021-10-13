السفير المصري في كوريا الجنوبية يلتقي نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات...

التقى السفير د. حازم فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، مع "كيم دونج ووك" نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي لإنتاج السيارات والمسئول عن العلاقات مع الحكومات والإستراتيجية الدولية لعمل المجموعة، وذلك في إطار خطط الحكومة المصرية الرامية إلى توطين صناعة السيارات بمصر.

صرّح السفير حازم فهمي أن اللقاء تناول الأوضاع التي تواجهها صناعة السيارات على المستوى الدولي بما في ذلك التحديات والفرص أمام الشركات المُنتجة للسيارات، خاصة فيما يتعلق بعملية الإنتقال من صناعة السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري إلى صناعة السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء ووقود الهيدروجين، وذلك في ضوء التحديات الدولية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ وضرورة التقليل من آثار إنبعاثات الغازات المُضرة بالبيئة في هذا السياق.

تناول اللقاء أيضا المزايا التي تتمتع بها مصر من حيث الموقع وشبكة إتفاقيات التجارة الحرة، و المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية الحرة لقناة السويس، وهي المزايا التي تؤهل مصر لتكون مركزا دولياً رئيسياً لصناعة السيارات ومكوناتها، لا سيما في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق هذا الهدف.