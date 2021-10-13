السفير المصري بتيرانا يلتقي مدير المتحف الوطني الألباني

التقى السفير محمد حيدر، سفير مصر في ألبانيا، مدير المتحف الوطني في تيرانا Dorian Koci، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في ضوء التقارب الثقافي والعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمعهما، حيث أعرب عن الاهتمام بتنمية التعاون في مجال المتاحف والآثار، لا سيما في ضوء ما حققته مصر من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على صعيد الاكتشافات الأثرية وبناء المتاحف على أحدث النظم العالمية، وما باتت تتمتع به من خبرات متراكمة في مجال المحافظة على التراث وترميم المقتنيات الأثرية وغيرها.
كما استعرض السفير المصري الإنجازات الأخيرة التي قامت بها مصر لتنشيط السياحة وتعريف العالم بمقومات مصر السياحية والثقافية، وأبرزها افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بتصميم ورؤية مصرية خالصة. ومن جانبه، أكد المسئول الألباني تطلع المتحف الوطني الألباني للتعاون مع السفارة من خلال تنظيم فعاليات ثقافية لتعريف الشعب الألباني بالتاريخ والحضارة المصرية، فضلاً عن تطوير التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
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