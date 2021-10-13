انت الان تتابع تفاصيل خبر يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من شركة المصرية الاتصالات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشركة المصرية للاتصالات والتي تعد هي الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في جمهورية مصر، وفرت الشركة إمكانية الإطلاع على كافة تفاصيل الفاتورة عبر موقع المصرية للإتصالات الرسمي دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع الشركة، وذلك حرصًا من الشركة على تقديم خدمات متعددة عن طريق الموقع الإلكتروني تفادي حدوث أي تجمعات بعد إنتشار فيروس كورونا ولتوفير الوقت وتسهيل الإجراءات على العملاء ونوضح لكم أيضًا طريقة سداد الرسوم المستحقة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي تتمثل في:

الدخول على الموقع الرسمي شركة WE. اضغط على ايقونة الاستعلام بالتليفون. ثم إدخال البيانات المطلوبة من رقم هاتف الخاص بك وكود المنطقة في الخانة المخصصة. اضغط على إظهار الفاتورة . تظهر الفاتورة تلقائيًا.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي

يمكنك سداد الفاتورة من خلال طرق عديدة، وقامت الشركة المصرية للاتصالات تسهيل طرق السداد والتي تتمثل في:

الذهاب إلى اقرب ماكينة صرف آلى خاصة ببنك CIB بنك التجاري الدولي و بنك الأهلي . تسديد الفاتورة عن طريق خدمة فودافون كاش. السداد عن طريق نقاط فوري، مصاري، خدماتي، Bee، ممكن وخدماتي. والسداد عن طريق التوجه إلى مكاتب البريد المصري. أو من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، بعد الاستعلام اختر أيقونة سداد، تظهر صفحة لاستكمال خطوات عملية السداد، يتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم اضغط على سدد، ثم يتم اختيار طريقة الدفع سواء بالفيزا أو بالماستر كارد ليتم سداد فاتورة التليفون الارضي بنجاح. أو التوجه إلي أقرب فرع للشركة WE.

ومن المقرر إصدار فاتورة الثلاثة أشهر الماضية في 15 من أكتوبر الجاري، وفي حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي تصبح في فترة السماح وهي 30 يوم وبعد الانتهاء من فترة السماح تعلق الشركة خدمة الإرسال فقط وتستمر الخدمة في الاستقبال فقط، بعد 30 يوم آخرين تنقطع الخدمة وتفرض غرامة تأخير عن السداد فاتورة التليفون الارضي.