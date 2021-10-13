/655879/أسباب-منع-التصوير-داخل-المنشآت-التعليمية

منع التصوير داخل المنشآت التعليمية ، أصدر وزير التربية والتعليم، عددًا من القرارات تتعلق بوقف التقاط الصور فى المدارس.

منع التصوير داخل المنشآت التعليمية أو الطلاب إلا بعد موافقة كتابية

ووفقًا لما نص عليه قرار وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، فإنه سيتم منع التصوير داخل المدارس والمنشآت التعليمية.

كما شددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم حظر الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام دون الرجوع للمستشار الإعلامي.

منع التصوير داخل المنشآت التعليمية.. «تفاصيل»

يأتى هذا انطلاقًا من المشاهد الأخيرة التى أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تصوير العديد من الطلاب أثناء اليوم الدراسي، مما تعرضهم للتنمر.

اقرأ أيضًا: عمرو حسن فى اليوم العالمى للفتاة: المشكلات التى تواجه الفتاة المصرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة السكانية

كما أنه تم فتح تحقيق فى واقعة تصوير طالب يقوم بتصرف مهين أثناء التصوير مع معلمه، وأيضًا جرى رصد العديد من الكاميرات مشاهد لطلاب جلوس طلاب على أرض بإحدى المدارس.