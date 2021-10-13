بالفيديو..سميح ساويرس يكشف تفاصيل حريق مهرجان الجونة..ويؤكد: «لن يلاحظ أحد أثار الحريق»

/655882/بالفيديوسميح-ساويرس-يكشف-تفاصيل-حريق-مهرجان-الجونةويؤكد-لن-يلاحظ-أحد-أثار-الحريق

كشف المهندس سميح ساويرس عن تفاصيل حريق مهرجان الجونة مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون بسبب ماس كهربي مشيرا إلى أن مكان حفل الإفتتاح سليم وسيقام في موعده.

دوت الخليج يرصد تعليق نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة

سبب حريق مهرجان الجونة

ونشرت الصفحة الرسمية لـ مهرجان الجونة السينمائي الدولي فيديو لسميح ساويرس يعلن من خلاله تكفله بكافة الإصلاحات لخسائر المهرجان فقال: “لحريق كان بسبب ماس كهربائي في أحد المحلات الخارجية ولكنه أثر على المنطقة التي يقام فيها الاحتفال الخاص After Party بعد انتهاء حفل الافتتاح، المسرح نفسه الذي يقام عليه الحفل الرسمي لم يتأثر".

وتابع: “سنغير مكان الحفل، بدلا من إقامته في مكان عالي سيكون في مكان منخفض، وسنقوم بطلاء كل الأعمدة من الآن حتى الغد، وحين موعد الافتتاح لن يلحظ أي أحد آثار الحريق".

من جانبه طمأن رجل الأعمال الشهير نجيب سويرس الجمهور وزراور مهرجان الجونة السينمائي بعد اندلاع حريق بالمسرح الخاص بالمهرجان في الصالة الرئيسية مشيرا إلى مركز الإحتفال لا زال سليما، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: “مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم وسيتم افتتاح المهرجان في موعده.”.

نجوم مهرجان الجونة السينمائي

ويشارك في الدورة الخامسة من المهرجان كلا من يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وأنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد.

فضلا عن النجوم فهم أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، وسيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدى الأتربي،يسرا االلوزي، هدى المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان بالعديد من الإطلالات الباهرة التي ينشغل بها كبار النجوم في وجود عدد كبير من الصحفيين ونجوم الإعلام، ثم تبدا الإدارة في توزيع الجوائز والتكريمات، ومن المقرر أن تقدم حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة الإعلامية ناردين فرج.

كما سيقدم خلال حفل الإفتتاح 3 أغاني واحدة للفنان محمد رمضان الذي سافر للجونة للتدريب عليها لتقديمها على المسرح، كما انتهى مغني الراب ويجز من تصوير كليب دعائي لأحد رعاة المهرجان، وقدمت شركة "مزيكا" أغنية للمهرجان من غناء حسن أبو الروس ودينا الشربيني.