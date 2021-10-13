كواليس تجهيزات محمد رمضان لأغنية افتتاح مهرجان الجونة..«صور»

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كشف الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان عن مجموعة من الفيديوهات أثناء تحضيره لأغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي من المقرر أن ينطلق غدا.

دوت الخليج يرصد كواليس أغنية محمد رمضان بمهرجان الجونة

وظهر رمضان في الفيديوهات التي نشرها عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام في أحضان المهندس سميح ساويرس وبعضها كشف عن كواليس أغنيته الجديدة التي أتت بعنوان «ريد وان»، ويتعاون بها مع الفنان نادر خياط ويتولى إخراج العرض الفنان حسام الحسيني.

محمد رمضان في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة

هذا وأثار محمد رمضان غضب واستفزاز متابعيه، بعدما ظهر في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة طائرته الخاصة على أنغام كليب أغنيته «يا حبيبي»، اذ شارك جمهوره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، ظهر خلاله وهو يراقص مضيفة الطيران أثناء رحلته لمدينة الجونة، وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

ومن ثم شن الجمهور حملة هجوم واسعة عليه، منتقدين تصرفه وتجاهله لزوجته، فكتب أحدهم: "هى مراتك مش بتغير عليك، اقسم بالله لو جوزى عمل كدة مش هعيش معاه دقيقة"

لاستعدادات الأولى لـ محمد رمضان لحضور افتتاح مهرجان الجونة

وسبق وأن شارك محمد رمضان الجمهور بمجموعة صور من داخل طائرته الخاصة أثناء استعداده للسفر لمدينة الغردقة لحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

وظهر محمد رمضان عاريًا من داخل طائرته الخاصة كعادته في الفترة الأخيرة من استعراض عضالته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها قالا: “في طريقي للجونة”.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان بالعديد من الإطلالات الباهرة التي ينشغل بها كبار النجوم في وجود عدد كبير من الصحفيين ونجوم الإعلام، ثم تبدا الإدارة في توزيع الجوائز والتكريمات، ومن المقرر أن تقدم حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة الإعلامية ناردين فرج.

كما سيقدم خلال حفل الإفتتاح 3 أغاني واحدة للفنان محمد رمضان الذي سافر للجونة للتدريب عليها لتقديمها على المسرح، كما انتهى مغني الراب ويجز من تصوير كليب دعائي لأحد رعاة المهرجان، وقدمت شركة "مزيكا" أغنية للمهرجان من غناء حسن أبو الروس ودينا الشربيني.