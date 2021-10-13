/655893/أول-تعليق-من-إدارة-مهرجان-الجونة-بعد-نشوب-الحريق

نشرت إدارة مهرجان الجونة بيانا جديد توضح فيه ما حدث في حريق القاعة الرئيسية لـ مهرجان الجونة السينمائي موجها الشكر والإمتنان للحماية المدنية التي استطاعت السيطرة على الموقع بامتياز.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من إدارة مهرجان الجونة حول الحريق

بيان إدارة مهرجان الجونة

وجاء بيان إدارة مهرجان الجونة على النحو الأتي: “مهرجان الجونة السينمائي يوجه جزيل الشكر والامتنان لقوات الحماية المدنية ومحافظة البحر الأحمر لتدخلهم السريع وسيطرتهم على الحريق الذي تم صباح اليوم في أسرع وقت في جزء من بلازا المهرجان”.

وتابع: “جدير بالذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي سيتم كما هو مخطط لها”.

إدراة مهرجان الجونة تفتح تحقيقا للكشف عن سبب الحريق

وأضاف: “تؤكد إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وتنوه إدارة المهرجان إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان. وفور حدوث الحريق، قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق”

كما قامت إدارة المهرجان على الفور، بفتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادثة لكشف الأسباب الرئيسية، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي. وأكدت إدارة المهرجان عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الخامسة في موعده المقرر اليوم الساعة 4 مساءً.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان بالعديد من الإطلالات الباهرة التي ينشغل بها كبار النجوم في وجود عدد كبير من الصحفيين ونجوم الإعلام، ثم تبدا الإدارة في توزيع الجوائز والتكريمات، ومن المقرر أن تقدم حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة الإعلامية ناردين فرج.

كما سيقدم خلال حفل الإفتتاح 3 أغاني واحدة للفنان محمد رمضان الذي سافر للجونة للتدريب عليها لتقديمها على المسرح، كما انتهى مغني الراب ويجز من تصوير كليب دعائي لأحد رعاة المهرجان، وقدمت شركة "مزيكا" أغنية للمهرجان من غناء حسن أبو الروس ودينا الشربيني.