نموذج استرشادى.. مسؤولة أممية نوصى باستراتيجية مصر لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - كشفت نرمين عبد الحميد مسؤولة الإعلام والتواصل بمكتب منظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مكتب الإقليمى للمنظمة يثنى على استراتيجية مصر لمكافحة الفساد والاتجار بالبشر.





ويرى مكتب المنظمة، أن الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد تعتبر نموذجًا استرشاديًا يوصى بها المكتب الإقليمى للمنظمة لعدد من دول المنطقة لوضع استراتيجيات لمكافحة الفساد.

وأشارت عبد الحميد، إلى أن مصر سوف تستضيف الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021) ديسمبر المقبل والذى سيعقد فى مدينه "شرم الشيخ" بمشاركة 160 دولة.

وقالت مسؤولة الإعلام والتواصل بمكتب (منظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات) أن المؤتمر الذى تعقده المنظمة الأممية كل عامين يهدف إلى الحد بدرجة كبيرة من (الفساد والرشوة) بجميع أشكالهما وتعزيز المؤسسات الوطنية، بوسائل مختلفة منها التعاون الدولى، بهدف بناء قدرات المؤسسات الوطنية بالشكل الذى يمكنها من الحفاظ على السلام والعدل طبقا للهدف الـ16 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولاسيما فى البلدان النامية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل (مركز إعلام الأمم المتحدة)، لمناقشة الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المعنى (بالسلام والعدل والمؤسسات القوية)، وضمن سلسله ورش العمل التى ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة.

ينظم الورشة "نهال القاضى" مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة ويديرها "محمد القوصى" المستشار الإعلامى لمشروع أهداف التنمية المستدامة بمشاركة "رنا كريم" مسؤولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة و"نرمين عبد الحميد" من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة المنظمة وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.