تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية بواقع 1%.. قرارات الحكومة اليوم

جدة - نرمين السيد -

وأصدر مجلس الوزراء فى نهاية اجتماعه عدة قرارات هى:

- الموافقة على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك فيما يخص البند 31 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

ووفقا للتعديل سيخضع تأجير أو استئجار الطائرات المدنية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والتى لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به، وذلك فى ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوى الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة.

- الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام البيع وحق الانتفاع فى 7 قطع أراض مملوكة للمحافظة، وذلك لاستغلالها فى إقامة مشروعات وورش وسكن خاص.

وتضمنت القائمة، التصرف فى قطعة أرض بمدينة أبو رديس، لصالح شركة بتروجت للبترول لإقامة ورش ومخازن ومعسكر للعاملين عليها، وكذا التصرف فى 6 قطع أراض أخرى لصالح مواطنين، وهما قطعتا أرض لإقامة ورشة معدات ثقيلة بالمنطقة الحرفية بمدينة شرم الشيخ، وقطعتا أرض لتنفيذ مشروعات تجارية بكل من التقسيم السياحى بمدينة أبو زنيمة، ومنطقة خدمات حى المروة بمدينة طور سيناء، وقطعة أرض لإقامة مشروع تعبئة وتغليف مواد غذائية ومحل أسماك، بمدينة رأس سدر.

- الموافقة على صرف المستحقات المالية لـ10 محافظات، وكذا صرف مستحقات باقى الجهات المشتركة فى دورة تقنين أراضى الدولة، عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 15 يوليو 2021، وذلك وفق النسب المقررة قانونا.

- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 53 مشروعا، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

- اعتماد القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2021، بشأن إسناد أعمال تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لشركة كاف الأسبانية.