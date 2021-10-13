صور.. افتتاح مستشفى لجراحات الأطفال بالمجان فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - افتتح محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مستشفى "نيل الأمل" المتخصصة فى جراحات الأطفال والاختلافات الخلقية بالمجان بمنطقة ميامى بحى المنتزه أول، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 250 مليون جنيه.





وقال المحافظ إن مستشفى نيل الأمل للأطفال تعد صرح عظيم على أرض الإسكندرية، لافتًا إلى أنها كانت بمثابة حلم للكثير وبتكاتف جهود الجميع أصبح اليوم حقيقة.

وأشاد الشريف بمستوى التجهيزات بالمستشفى، مشيرًا إلى أنها تضم أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة، قائلا:" جزيل الشكر إلى المجتمع المدنى ورجال الأعمال الذين ساهموا وشاركوا فى التبرع لبناء هذا الصرح العظيم".

ومن جانبه؛ أوضح كرم الكردى، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة نيل الأمل، إن المستشفى تأتى فى إطار رؤية الدولة لتوفير "حياة كريمة"، منوهًا أنها تضم أكبر عناية مركزة تسع لأكثر من 40 مريض حديثى الولادة وأطفال الاختلافات الخلقية.

وأشار إلى أن المستشفى تضم أول وأكبر مركز أشعة تشخيصية للأطفال، ومركز البحث العلمى ومعامل الجينات، ووحدة طب الأجنة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، فضلاً عن وحدة العمليات الجراحية والمناظير لتقديم العمليات فى جميع التخصصات الدقيقة والمستعصية.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء لمستشفى نيل الأمل أن المستشفى يضم ما يزيد عن 20 عيادة تخصصية وتكاملية ومركز تأهيلى، موضحًا أن سعة المستشفى تبلغ 62 سريرًا و3 غرف عمليات مجهزين بأحدث الأجهزة الطبية.

حضر الافتتاح كل من أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور صابر وهيب، رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد عبد الملاك، مدير عام المستشفى.