إزالة مبنى مخالف من خمسة أدوار يقع على النيل مباشرة بحلوان

- ازالة عدد ٢٥٩٢ حالة تعدى على فرع رشيد ، وعدد ٧٣٩ حالة تعدى على فرع دمياط

- إزالة ٦١٠٩ حالة تعدى على نهر النيل والترع والمصارف واملاك الرى ، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

فى اطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل .. تم إزالة مبنى مخالف من خمسة أدوار يقع على النيل مباشرة بمنطقة خلف مفكو بحلوان بمحافظة القاهرة.

والمبنى خالي من السكان ، ومحرر له قرار ازالة رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢١ وتمت الازالة بمعرفة اجهزة الوزارة وبتنسيق تام مع القطاع الامنى بحلوان والمسطحات المائية وحى حلوان ، وبدون حدوث اية خسائر فى الأرواح او خسائر مادية والحمد لله.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه تم ازالة عدد ٢٥٩٢ حالة تعدى على فرع رشيد حتى الآن ومتبقى عدد ٥٢٨ حالة تعدى ، كما تم إزالة عدد ٧٣٩ حالة تعدى على فرع دمياط حتى الآن ومتبقى حالة واحدة.

هذا وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في اطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر .. وتبلغ أعداد الازالات المستهدفة حوالى ١٦٥ الف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا ، وقد تم حتى الآن إزالة ٦١٠٩ حالة بمساحة ١.٤٠ مليون متر مربع تقريبا ، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٥٩ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا ، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.