السفير المصرى فى تيرانا يستعرض الإنجازات السياحية مع مدير المتحف الوطنى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد حيدر، سفير مصر فى ألبانيا، مدير المتحف الوطنى فى تيرانا Dorian Koci، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافى بين البلدين فى ضوء التقارب الثقافى والعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمعهما.





وأعرب السفير، عن الاهتمام بتنمية التعاون فى مجال المتاحف والآثار، لا سيما فى ضوء ما حققته مصر من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على صعيد الاكتشافات الأثرية وبناء المتاحف على أحدث النظم العالمية، وما باتت تتمتع به من خبرات متراكمة فى مجال المحافظة على التراث وترميم المقتنيات الأثرية وغيرها.

واستعرض السفير المصرى الإنجازات الأخيرة التى قامت بها مصر لتنشيط السياحة وتعريف العالم بمقومات مصر السياحية والثقافية، وأبرزها افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية بتصميم ورؤية مصرية خالصة.

ومن جانبه، أكد المسؤول الألبانى تطلع المتحف الوطنى الألبانى، للتعاون مع السفارة من خلال تنظيم فعاليات ثقافية لتعريف الشعب الألبانى بالتاريخ والحضارة المصرية، فضلاً عن تطوير التعاون مع الجانب المصرى خلال الفترة المقبلة.