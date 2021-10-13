نائبة بتنسيقية الشباب تفوز بمنصب هام باتحاد البرلمانات الإفريقية

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جدة - نرمين السيد - وأجرت لجنة المرأة بالاتحاد البرلمانى الإفريقى، اليوم الأربعاء، انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامين قادمين.. إذ ترشحت النائبة رشا أبو شقرة على منصب نائب الرئيس، وكانت قد ترشحت ضدها نائبة دولة مالى.
وحققت رشا أبو شقرة الفوز بـ 80% من الأصوات مقابل 20% لنائبة مالى.. بينما فازت رواندا بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفازت دولة بوركينا فاسو بمنصب المقرر بالتزكية بعد تنازل مرشحة النيجر لها عن المقعد.
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