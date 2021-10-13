إنفو جراف.. طرق حجز شقة جديدة فى جنوب القاهرة

جدة - نرمين السيد - طرحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عدد من قطع الأراضى و الوحدات السكنية، والوحدات الإدارية والمحال تجارية والصيدليات والجراجات، وذلك للبيع بالمزاد العلنى فى عدد من مشروعات الهيئة بالمدن الجديدة.





ويوضح الإنفوجراف التالى طرق حجز شقة جديدة فى جنوب القاهرة: وأوضح حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة الرئيسى ومقار الفروع المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلنى بها، موضحًا أن هناك تسهيلات فى السداد حتى 7 سنوات للأراضى، وباقى المعروض بالمزاد حتى 5 سنوات.

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