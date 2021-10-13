سفير الأردن يفتتح معرضا فى جامعة القاهرة بمناسبة مئوية دولته

جدة - نرمين السيد - افتتح السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة، فى كلية الطب فى جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، معرض "الأردن فى مئة عام.. تاريخ ومجد"، الذى تضمن صورًا ووثائق تعرض لمسيرة الأردن ومؤسساته والإنجازت التى تحقق فى المئوية الأولى للدولة الأردنية.





ويأتى المعرض، الذى تقيمه جمعية سند للفكر والعمل الشبابى، بتنظيم من السفارة الأردنية وبالتعاون مع كلية طب القصر العينى فى جامعة القاهرة، وضمن الاحتفالية الشبابية الأردنية التى انطلقت أمس فى القاهرة بمناسبة الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية.

وجال السفير العضايلة بحضور عميد كلية الطب الدكتورة هالة صلاح الدين فى أروقة المعرض، الذى عُرضت فيه العديد من الوثائق التى قدّمها مركز التوثيق الملكى الأردنى والتى تؤرّخ لمحطات مفصلية من عمر الدولة الأردنية، وصورًا تتبع مسيرة الإنجاز فى عديد القطاعات، فى مقدمتها مسيرة الجيش العربى عبر المئوية قدّمها متحف الدبابات الملكى، إلى جانب كتبٍ ومجلدات ووثائق ونشرات توعوية صادرة عن وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية، الشباب، الثقافة، والهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة تنشيط السياحة، وإصدارات لكُتّاب ومؤرخين ومتخصصين فى مختلف المجالات فى الشأن الأردنى.

واستمع العضايلة والطلبة الأردنيين والعرب الدارسين فى الكلية، الذين زاروا المعرض، إلى مشروحاتٍ قدّمها الوفد الذى يضم شاباتٍ وشباب من جمعية سند، حول ما يتضمنه من صور ووثائق تعرض للزوار الكثير عن تاريخ الأردن والإنجازات فيه ومؤسساته.

وتحدّث رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابى سلطان الخلايلة للسفير العضايلة وعميدة كلية الطب حول فكرة المعرض القائمة على اختيار جامعة القاهرة كواحدة من أعرق وأهم الجامعات فى المنطقة لإقامة معرض "الأردن فى مئة عام.. تاريخ ومجد"، وما تمثله من فرصة لإطلاع شريحة واسعة من الطلبة العرب على تاريخ الأردن والمنجزات التى تتميز بها مختلف القطاعات على مدار مئة عام، وصولاً الى النهضة الحقيقية التى تُعرف بها المملكة اليوم بعهد جلالة الملك عبدالله الثانى.

واجتمع العضايلة على هامش المعرض بعدد من الطلبة الأردنيين الدارسين فى الكلية، واستمع منهم لأحاديث تعكس اعتزازهم بوطنهم الأردن، وقيادة جلالة الملك عبدالله الثانى، وسعادتهم بالمشاركة بهذه المناسبة، التى تعنى قيمةً وطنيةً عالية لكل أردنى ومحط فخرٍ واعتزاز.

وشاركت المُلحقيّة الثقافية فى السفارة فى ترتيبات المعرض وضمان نجاحه، والذى قدمت فيه شركة بن العميد دعماً وضيافة لكافة الحضور والزوار من الطلبة الدارسين فى الكلية وكوادر الجامعة.