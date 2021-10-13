سفير مصر فى سول يلتقى المدير التنفيذى لمجموعة شركات هيونداى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير الدكتور حازم فهمى سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، مع كيم دونج ووك نائب الرئيس والمدير التنفيذى لمجموعة شركات هيونداى لإنتاج السيارات والمسؤول عن العلاقات مع الحكومات والاستراتيجية الدولية لعمل المجموعة، فى إطار خطط الحكومة المصرية الرامية إلى توطين صناعة السيارات بمصر.





وقال السفير حازم فهمى إن اللقاء تناول الأوضاع التى تواجهها صناعة السيارات على المستوى الدولى بما فى ذلك التحديات والفرص أمام الشركات المُنتجة للسيارات، خصوصًا فيما يتعلق بعملية الانتقال من صناعة السيارات التقليدية التى تعمل بالوقود الأحفورى إلى صناعة السيارات الصديقة للبيئة والتى تعمل بالكهرباء ووقود الهيدروجين، فى ضوء التحديات الدولية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ وضرورة التقليل من آثار إنبعاثات الغازات المُضرة بالبيئة فى هذا السياق. تناول اللقاء المزايا التى تتمتع بها مصر من حيث الموقع وشبكة إتفاقيات التجارة الحرة، والمزايا التى توفرها المنطقة الاقتصادية الحرة لقناة السويس، وهى المزايا التى تؤهل مصر لتكون مركزًا دوليًا رئيسيًا لصناعة السيارات ومكوناتها، خصوصًا فى ضوء توجه الدولة نحو تحقيق هذا الهدف.

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