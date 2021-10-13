السياسة الدولية والديمقراطية تعقد ورشة عمل حول العلاقات المصرية العراقية

تعقد مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الأهرام، بالتعاون مع مركز رواق بغداد للسياسات العامة، ورشة عمل حول العلاقات المصرية العراقية في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في بغداد، ومستقبل التحول الديمقراطي في العراق، والعلاقات بين القاهرة وبغداد في ضوء تحولات الإقليم، وذلك بمؤسسة الأهرام بالقاهرة قاعة 518 المبني القديم، يوم الأحد 17 أكتوبر المقبل ، في الساعة 10 صباحا.

ويتحدث في ورشة العمل كل من عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وأحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، والدكتور عباس العنبوري رئيس مركز رواق بغداد للسياسات العامة.