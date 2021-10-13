- 1/2
- 2/2
تعقد مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الأهرام، بالتعاون مع مركز رواق بغداد للسياسات العامة، ورشة عمل حول العلاقات المصرية العراقية في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في بغداد، ومستقبل التحول الديمقراطي في العراق، والعلاقات بين القاهرة وبغداد في ضوء تحولات الإقليم، وذلك بمؤسسة الأهرام بالقاهرة قاعة 518 المبني القديم، يوم الأحد 17 أكتوبر المقبل ، في الساعة 10 صباحا.
ويتحدث في ورشة العمل كل من عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وأحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، والدكتور عباس العنبوري رئيس مركز رواق بغداد للسياسات العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السياسة الدولية والديمقراطية تعقد ورشة عمل حول العلاقات المصرية العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.