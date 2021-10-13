نائبة تنسيقية الشباب رشا أبو شقرة تفوز بمنصب مهم باتحاد البرلمانات الإفريقية

فازت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالإتحاد البرلمانى الإفريقي. حيث أجرت اليوم لجنة المرأة بالإتحاد البرلماني الإفريقي انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامين قادمين. وترشحت النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على منصب نائب الرئيس ، وكانت قد ترشحت ضدها نائبة دولة مالى. وحققت رشا أبو شقرة الفوز بعدد ٨٠٪؜ من الأصوات مقابل ٢٠٪؜ لنائبة مالي. بينما فازت رواندا بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفازت دولة بوركينا فاسو بمنصب المقرر بالتزكية بعد تنازل مرشحة النيجر لها عن المقعد.

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